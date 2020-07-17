Жара отступит во вторник или в среду

В ближайшие дни в Латвии сохранится жаркая погода, а во вторник или в среду поступят более прохладные воздушные массы с запада, прогнозируют синоптики.

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В субботу, 18 июля, температура воздуха повысится до +25..+28 градусов, в воскресенье и понедельник станет еще жарче, прохладнее будет только на морском побережье. Во второй половине дня возможны локальные грозы.

Во вторник с западным ветром начнут поступать холодные воздушные массы, во многих регионах ожидаются грозовые ливни. По прогнозам Global Forecast System, в середине следующей недели западный, северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду, температура воздуха в среду и четверг не превысит +17..+21 градус, возможны дожди.