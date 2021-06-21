Жара плавит асфальт. На 90 участках государственных автодорог ведутся ремонтные работы

На участках дорог с отслужившим асфальтовым покрытием под воздействием жары могут появляться скользкие пятна, предупреждает Latvijas valsts ceļi. Также предприятие также напоминает: из-за ремонтных работ ограничения движения действуют на 90 участках государственных автодорог.

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Когда автодорожное асфальтовое покрытие нагревается до температуры выше 50 градусов по Цельсию, битум, входящий в его состав, становится мягким и начинает плавиться. Для улучшения сцепления дорожного покрытия с шинами и в целях безопасности движения необходимо равномерено посыпать "поплывшие" места песком или мелкой стружкой.

Latvijas valsts ceļi отмечает, что особое внимание состоянию дорожного покрытия следует уделять мотоциклистам, которым может мешать и песок, посыпанный в местах повреждения асфальта. То, насколько сильно плавится асфальт, зависит и от интенсивности движения — чем оно выше, тем больше битумной эмульсии выдавливается на поверхность дорожного покрытия и тем больше вероятности появления плавящихся пятен.

Во всех регионах страны идут активные строительные работы и ограничения движения действуют на более чем 90 участках государственных автодорог, предупреждает Latvijas valsts ceļi. Нужно готовиться к тому, что в пути придется провести больше времени, чем обычно: на участке между Турайдой и Сигулдой, на участке Таллинского шоссе от Звейниекциемса до Дунте, на участке Лиепайского шоссе от Скрунды до Калвене, а также на дороге из Кулдиги в Тукумс. Ремонты дорог ведутся возле Резекне, Салдуса, Елгавы.

Среди государственных автодорог самые большие ограничения сейчас действуют на участке Таллинского шоссе от Видземского шоссе до Сигули, где ведутся работы по изменению организации движения. Здесь скорость снижена до 70 км в час, и следует планировать, что пересечь строительный объкт удастся примерно за 25 минут.

На Таллинском шоссе, на участке от Звейниекциемса до Дунте, обновляется дорожное покрытие. Скорость ограничена до 50 и 70 километров в час, на двух участках движение организовано с помощью светофора. Ремонтируемый участок удастся преодолеть примерно за полчаса.

В Иецеве, на улице Ригас, на участке на автодороги Иецава-Стелпе до ул. Упес, скорость ограничена до 50 км в час. Проехать ремонтируемый участок можно за 15 минут. На Лиепайском шоссе, на участке от Скрунды до Калвене, начаты работы по обновлению покрытия. На одном участке работает светофор, скорость ограничена до 50 и 70 км в час, преодолеть ремонтируемую часть пути удастся примерно за 26 минут.

На автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза от Грейшкалны до ул. Ригас на четырех участках установлены светофоры, а скорость ограничена до 50 и 70 км в час. Проезд участка потребует 35 минут. Ремонтные работы ведутся и автодороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы. Самые большие ограничения движения на двух участках. Первый — от Резекне до Бекши, где скорость снижена до 70, 50 и 30 км в час, установлены четыре светофора и время преодоления ремонтируемого участка составляет 25 минут. Второй — от Малты до поворота Фейманю, где скорость ограничена до 50 и 70 км в час, на время замены асфальтового покрытия закрыта одна полоса и двустороннее движение огранизовано при помощи светофоров. Преодоление этого участка займет полчаса.