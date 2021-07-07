Жара продолжается: в четверг в Латвии до +32 градусов, местами ожидаются грозы

В четверг температура воздуха воздуха в Латвии будет колебаться в пределах +28..+32 градусов. В Курзме будет чуть прохладнее — +23..+28 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ночью — главным образом в Курземе — возможен дождь и гроза. В течение дня кратковременный дождь может пройти во многих местах Латвии. Местами — с наибольшей вероятностью в центральной части страны — ожидается гроза с сильным ливнем. Локально непогода может сопровождаться градом и порывами ветра др 20 метров в секунду.

Примущественно будет дуть слабый до умеренного южный ветер, в Курземе и на Видземском побережье ожидается западный и северный ветер.

Минимальная температура в ночь на четверга — +16..+22 градуса.

В Риге ночью ожидается преимущественно ясная погода, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +20..+22 градусов. В четверг после обеда и вечером возможен кратковременный дождь, а также гроза с ливнем и порывистым ветром. Максимальная температура воздуха днем — +31.