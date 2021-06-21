Жара во вторник не спадет, но ожидаются дождь и гроза

Во вторник в Латвии сохранится рекордная температура воздуха, а после обеда и вечером во многих местах страны пройдет кратковременный дождь и ударит гром, прогнозируют синоптики.

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В ночь с 21 на 22 июня ожидается преимущественно сухая погода, будет малооблачно. После обеда облачность станет больше. Местами гроза принесет не только сильный дождь дождь, но и, возможно, град и бурю.

Ночь на вторник будет тропической — температура воздуха не опустится ниже +17..+24 градусов. Максимальная температура днем — в пределах

+29..+34 градусов.

22 июня в Риге солнце местами будут закрывать облака, после обеда и вечером с вероятностью в 50% ожидаются кратковременный дождь и гроза. Будет дуть южный, юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха в городе опустится до +24, в пригороде — до +21..+23 градусов. Днем в столице столбик термометра поднимется до +33.

Во вторник по всей стране действует красное предупреждение об экстремальной жаре. В силе и предупреждение о повышенной пожароопасности в лесах.