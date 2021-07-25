Жара возвращается. В понедельник — до +32 градусов

В понедельник, 26 июля, на большей части территории страны ожидается солнечная и жаркая погода, воздух может прогреться до +32 градусов.

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В ночь на понедельник погода будет малооблачной, осадки не ожидаются. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах страны образуется туман. Столбик термометра упадет ночью до отметки в +11…+16 градусов, местами — на побережье — будет теплее: температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+19 градусов.

В Риге ночью малооблачно, осадки не прогнозируется. В столице будет дуть слабый ветер, температура воздуха ночью — +15…+17 градусов.

Днем в понедельник в Латвии будет солнечно, возможна переменная облачность. Во второй половине местами, на западе страны, может пройти кратковременный дождь.

Ветер будет слабым, воздух прогреется до +27…+32 градусов. Местами, на побережье будет прохладнее: +25 градусов.

В Риге на понедельник прогнозируют солнечную и сухую погоду. Периодически солнце могут закрывать облака. В столице будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +29…+31 градуса.

26 июля днем и после обеда ультрафиолетовое излучение будет на средневысоком уровне. Синоптики вновь напоминают: в этом случае не следует долго находиться на солнце с открытыми частями тела.