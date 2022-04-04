Жданок, не осудившая Россию за вторжение в Украину, стала независимым депутатом Европарламента

Европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок (Союз русских Латвии) стала депутатом ЕП, не принадлежащим ни к одной из политических парламентских групп. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента, сообщает агентство LETA.

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Ранее Жданок состояла в европарламентской политической группе "Зеленые — Европейский свободный альянс".

Как сообщалось ранее, Татьяна Жданок была одной из немногих депутатов Европарламента, не поддержавших в марте резолюцию Европарламента, осуждающую военную агрессию России против Украины. В этой резолюции также содержалось требование ввести более жесткие санкции против России и отмечались усилия по предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как следует из протокола Европарламента, в голосовании участвовали 676 депутатов. Абсолютное большинство европарламентариев — 637 — голосовали за резолюцию. 26 депутатов воздержались, а 13 голосовали против. Среди тех, кто не поддержал резолюцию, была Жданок.

Жданок была единственным депутатом Европарламента не только из Латвии, но и из группы "Зеленые — Европейский свободный альянс", которая не поддержала резолюцию. Все остальные депутаты группы, участвовавшие в голосовании, резолюцию поддержали.

Все остальные латвийские европарламентарии, вне зависимости от партпринадлежности, голосовали за резолюцию.