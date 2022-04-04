Жданок, не осудившая Россию за вторжение в Украину, стала независимым депутатом Европарламента
Foto: DELFI

Европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок (Союз русских Латвии) стала депутатом ЕП, не принадлежащим ни к одной из политических парламентских групп. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее Жданок состояла в европарламентской политической группе "Зеленые — Европейский свободный альянс".

Как сообщалось ранее, Татьяна Жданок была одной из немногих депутатов Европарламента, не поддержавших в марте резолюцию Европарламента, осуждающую военную агрессию России против Украины. В этой резолюции также содержалось требование ввести более жесткие санкции против России и отмечались усилия по предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как следует из протокола Европарламента, в голосовании участвовали 676 депутатов. Абсолютное большинство европарламентариев — 637 — голосовали за резолюцию. 26 депутатов воздержались, а 13 голосовали против. Среди тех, кто не поддержал резолюцию, была Жданок.

Жданок была единственным депутатом Европарламента не только из Латвии, но и из группы "Зеленые — Европейский свободный альянс", которая не поддержала резолюцию. Все остальные депутаты группы, участвовавшие в голосовании, резолюцию поддержали.

Все остальные латвийские европарламентарии, вне зависимости от партпринадлежности, голосовали за резолюцию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно