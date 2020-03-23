Жданок подала в СГБ жалобу на Райвиса Дзинтарса: в его фильме легионеры общаются с одним из лидеров Холокоста
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Депутат Европарламента Татьяна Жданок передала в Службу государственной безопасности адресованное начальнику СГБ Нормунду Межвиетсу письмо, в котором просит начать уголовный процесс и проверить, не нарушил ли Райвис Дзинтарс, который является создателем фильма "Латышский легион. Возрождение справедливости" (Latviešu leģions. Taisnības augšāmcelšanās), статью 74.1 Уголовного закона.

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На 30-й минуте фильма показаны кадры кинохроники, где латышские легионеры сердечно общаются с высокопоставленным начальником, в котором можно узнать обергруппенфюрера СС Фридриха Еккельна.

Фридрих Еккельн с ноября 1941 года был высшим руководителем СС и полиции в Риге. Он осуществлял Холокост и руководил массовыми экзекуциями на оккупированных Германией территориях, в том числе — реализовывал массовое убийство обитателей Рижского гетто в Румбуле.

Еккельн присутствовал на обеих экзекуциях в Румбуле 30 ноября и 8 декабря 1941 года, лично курируя убийство 25 000 человек, что признал во время допроса 14 декабря 1945 года. В итоге Еккельн был судим в Риге и присужден к смертной казни. 3 декабря 1946 года он вместе с другими осужденными за военные преступления был повешен в Риге на площади Победы.

При этом о вышеупомянутых фактах в фильме "Латышский легион. Возрождение справедливости" нет ни слова, а он и находящиеся рядом с ним люди показаны в позитивном ключе.

Татьяна Жданок, подписывая письмо начальнику СГБ, отметила, что она является правнучкой узников Рижского гетто.

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Презентация документального фильма "Латышский легион. Возрождение справедливости" состоялась 16 марта 2020 года. Создателем фильма — сценаристом, режиссером и режиссером монтажа является Райвис Дзинтарс. Фильм размещен на канале Youtube и доступен публично. Более того: Национальное объединение, председателем которого Райвис Дзинтарс является, разослало всем общеобразовательным учреждениям предложение использовать фильм в качестве дополнительного учебного материала, о чем сообщается на странице Нацобъединения в интернете. Предложение разослано почти 400 школам, и многие пожелали включить его в учебный материал.

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