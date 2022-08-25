Жданок: президент должен отозвать заявления об изоляции нелояльных жителей Латвии

Если президент Латвии Эгилс Левитс считает всех жителей Латвии свободными и равными в своем достоинстве и правах, то ему следует немедленно отозвать заявления о том, что нелояльных русских латвийцев следует изолировать. Такой призыв содержится в открытом письме депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок.

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В интервью Латвийскому радио Левитс заявил, что после вторжения России в Украину большая часть латвийского общества стала лучше осознавать цену свободы. При этом в стране появилась "одна часть русского общества, нелояльная к государству". По словам Левитса, задача государства "разобраться с ней и изолировать ее от общества".

"Господин Левитс, я уверена, что вы как юрист, как многолетний судья Европейского суда по правам человека, а затем Суда Европейского Союза, обязаны понимать, что означает слово "изолировать" в применении не к преступникам, а к определенной группе жителей страны, выделенных вами по признаку их этнической принадлежности и убеждений. Моих прадеда и прабабушку в октябре 1941 года изолировали в Рижском гетто. В ноябре всех обитателей гетто расстреляли. Моя бабушка осталась в живых благодаря тому, что еще в 1914-м уехала учиться в столицу Российской империи. (..) Позавчера был начат снос памятника освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Воспринимаю это как величайшее несчастье для всей страны, независимо от политических убеждений ее жителей. Потому что это преступление, которое не может остаться без наказания", — отмечает Жданок.

"Неприкрытая угроза жителям страны, прозвучавшая вчера от Вас из Гамбурга, требует вашего конкретного ответа на вопрос: считаете ли Вы всех жителей Латвии свободными и равными в своем достоинстве и правах? Если да, то слова об изоляции их за убеждения Вам следует немедленно отозвать", — призывает она.

На этой неделе в Риге начался демонтаж памятника в парке Победы. Скульптурная группа была демонтирована во вторник и среду, в четверг строители обрушили 79-метровую стелу.