Жданок проголосовала против предоставления Украине статуса страны-кандидата ЕС

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Татьяна Жданок (РСЛ) была единственной из немногих депутатов, которые не поддержали резолюцию ЕП против агрессии России в Украине. Резолюция призывает к ужесточению санкций против России, также в ней отмечены усилия присвоить Украине статус страны-кандидата Европейского союза (ЕС).

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Как свидетельствует протокол голосования, всего в нем участвовали 676 европарламентариев. 637 депутатов проголосовали за резолюцию, 26 человек воздержались, а 13 проголосовали против. Одним из европарламентариев, не поддержавших резолюцию, была Жданок.

Она была единственной не поддержавшей резолюцию не только от Латвии, но и от Фракции зеленых и Европейского свободного альянса. Остальные члены фракции, которые участвовали в голосовании, поддержали резолюцию.

Все остальные депутаты, представляющие Латвию, независимо от фракции, также поддержали документ.

Депутаты ЕП призвали к ужесточению санкций против России и возобновлению усилий по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.