Жданок проголосовала против предоставления Украине статуса страны-кандидата ЕС
Foto: DELFI

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Татьяна Жданок (РСЛ) была единственной из немногих депутатов, которые не поддержали резолюцию ЕП против агрессии России в Украине. Резолюция призывает к ужесточению санкций против России, также в ней отмечены усилия присвоить Украине статус страны-кандидата Европейского союза (ЕС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как свидетельствует протокол голосования, всего в нем участвовали 676 европарламентариев. 637 депутатов проголосовали за резолюцию, 26 человек воздержались, а 13 проголосовали против. Одним из европарламентариев, не поддержавших резолюцию, была Жданок.

Она была единственной не поддержавшей резолюцию не только от Латвии, но и от Фракции зеленых и Европейского свободного альянса. Остальные члены фракции, которые участвовали в голосовании, поддержали резолюцию.

Все остальные депутаты, представляющие Латвию, независимо от фракции, также поддержали документ.

Депутаты ЕП призвали к ужесточению санкций против России и возобновлению усилий по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд