Ждет ли Ригу массовая "дерусификация" названий улиц?

Центр госязыка не против изменения названий ряда рижских улиц, связанных с русскими или советскими деятелями культуры и науки. Документ попал в социальные сети и тут же вызвал бурные дискуссии и жаркие споры как со стороны защитников идеи, так и ее противников. Но насколько далеки рижские улицы от процедуры переименования?

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Как выяснил Rus.Lsm.lv, заявление в Центр госязыка подала вовсе не Рижская дума, а частное лицо в частном порядке. А именно — Дидзис Шенбергc. Он был советником и парламентским секретарем в нескольких министерствах, в 2018 году баллотировался в Сейм от партии "Новое Единство", но не прошел.

В своем письме Центру госязыка Шенбергс предложил переименовать восемь объектов: ул. Ломоносова на ул. Зенты Маурини, ул. Пушкина на ул. Карлиса Миленбаха, ул. Тургенева на ул. Вильгельма Пурвитиса, ул. Лермонтова на ул. Вилиса Плудониса, ул. Старая Русас на ул. Улдиса Берзиня, ул. Сергея Эйзенштейна на ул. Анны Бригадере, ул. Андрея Сахарова на ул. Карлиса Скалбе, ул. Мстислава Келдыша на ул. братьев Каудзите.

В "Новом Единстве" заявили, что предложение переименовать улицы — частная инициатива и что внутри партии эти вопросы не обсуждались. Сам Шенбергс о своих мотивах ответил следующее: "Если у нас в Риге нет улицы, названной в честь основоположника теории эволюции Кристиана Пандера, который родился в Риге, то почему у нас должна быть улица в честь администратора российской науки, у которого с Ригой нет ничего общего? Если нет улиц Шекспира, Гете, Твена, Кэрролла и прочих литераторов, которые повлияли на латвийскую культуру, то почему должна быть улица в честь российского офицера, который участвовал в геноциде на Кавказе?"

Получив поддержку Центра госязыка, 28 июня Шенбергс в новом заявлении в думу повторно просит переименовать объекты, которые "прославляют российских деятелей культуры и коммунистический тоталитарный режим". При этом теперь он приводит уже расширенный список — из целых 16 пунктов. Среди прочих — улица Типографияс, как улица нелегального коммунистического подполья. И Андромедас гатве — как улица утопического коммунизма из романа советского фантаста Ивана Ефремова.

"Мы получили предложения о переименовании улиц. Их оценит комиссия по топонимам и названиям объектов. Это независимая комиссия из специалистов и историков. Но в любом случае окончательное слово за депутатами Рижской думы", — заявил Rus.LSM.lv представитель Рижской думы Каспар Лицитис. Заключение Центра госязыка в этом случае — лишь дополнительное. Оно говорит о том, что переименование не противоречит закону о госязыке.

И хоть в "Новом Единстве" идею с переименованием улиц не поддерживают, то, например, в Объединении регионов не столь категоричны. "Это вопрос экспертам, надо оценить историческую часть этого вопроса. У нас есть специальная комиссия. Но я думаю, самый главный приоритет — это те личности, которые участвовали в оккупации или поддерживали оккупацию, — заявил вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс. — Наша партия тоже подала пять улиц на оценку Центра госязыка. Можно или нет менять. И они сказали — да".

Это улица того же Мстислава Келдыша, а также Детлава Бранткална, Валентина Пикуля, Паула Лейиня и Анны Саксе.