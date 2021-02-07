Желание вакцинироваться от Covid-19 на сайте manavakcina.lv выразили более 53 000 жителей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За неполных три дня желание вакцинироваться от Covid-19 на платформе manavakcina.lv зарегистрировали более 53 000 жителей, сообщила специалист по коммуникации Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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В Латвии сейчас проходит вакцинация персонала медучреждений. Первую дозу вакцины получили 17 788 человек, из которых 79% или 14 027 человек уже получили вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

В свою очередь в пятницу, 5 февраля, каждый житель Латвии получил возможность подать раннюю заявку на получение вакцины на платформе manavakcina.lv. До 19:00 в пятницу было получено по меньшей мере 21 000 заявок, до 18:00 в субботу — более 43 000 заявок, а до 18:00 в воскресенье — более 53 000 заявок.

Цель ранней записи — эффективно спланировать нагрузку кабинетов вакцинации. Жителям было рекомендовано не торопиться с записью в первые дни работы сайта. Первые прививки будут сделаны людям, входящим в приоритетные группы. Все обращения других людей, поступившие в течение одного календарного месяца, будут обрабатываться на единых условиях, по произвольному принципу.

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LETA

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LETA

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