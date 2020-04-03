Желательно по одному и на заднем сиденье. Министерство советует латвийцам, как ездить в такси

Чтобы ограничить распространения вируса Covid-19 в Латвии, Министерство сообщения рекомендует придерживаться мер безопасности как водителей такси, так и их пассажиров.

В частности, если такси легковое и нет возможности обеспечить безопасную дистанцию в 2 метра, водителю советуют перевозить лишь по одному пассажиру за раз. Пассажира, в свою очередь, просят сидеть как можно дальше от водителя.

Клиентам такси, которые живут вместе или едут с маленькими детьми, позволяется занимать все заднее сиденье, но не садиться на переднее.

Также таксистов призывают каждый раз дезинфицировать салон машины после поездки.