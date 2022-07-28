Желающих вступить в Земессардзе становится меньше

После весеннего всплеска интереса граждан Латвии к службе в Земессардзе заявок постепенно становится меньше, рассказал в эфире Латвийского радио командир штаба Земессардзе полковник Виестур Бубуцис, сообщает Rus.LSM.

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По его словам, в январе в народное ополчение пожелало вступить 180 человек, в феврале — 220, зато в марте, когда уже шла война в Украине — свыше 1800. "Просто почти две тысячи заявок за один месяц", — вспоминает Бубуцис.

В апреле желающих было свыше 500, в мае 240, а в июне — 127. В июле снова больше: получено почти 300 заявлений, и командир объясняет это участием представителей Земессардзе в различных мероприятиях по набору рекрутов в школах и на городских праздниках.

В общей сложности, на наблюдению командира штаба, с января до конца июля набралось больше 3000 желающих стать земессаргами. На сегодня принято и проходит основное обучение 1400 новичков (курс молодого бойца — 21 день, и его можно пройти вразброс, в течение года или двух, в свое свободное от работы время). Другие пока проходят проверки.

В связи с различными проблемами здоровья или по соображениям безопасности отсеивается порядка 15-20% желающих, признал Бубуцис. Главным образом, конечно, в связи со слабой физподготовкой или имеющимися заболеваниями — но физподготовку можно улучшить за полгода-год, отметил он.

После вторжения России в Украину изменилось соотношение полов в латвийском народном ополчении: мужчин стало на 3% больше, рассказал командир штаба Земессардзе. До того доля женщин составляла около 20%.

Более 1200 земессаргов — это молодежь 21-25 лет, примерно такова же доля 26-30-летних, 8около 1600 — в возрасте 31-36 лет и 1400 — от 36 до 40 лет.