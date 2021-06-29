"Желтая звезда" Гобземса — оценку этичности поведения депутата даст Мандатная комиссия Сейма

Представители ряда парламентских фракций обратились в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлений в связи с призывом депутата Алдиса Гобземса (Likums un kartība) прикрепить к одежде желтую шестиконечную звезду "как символ свободы" — в знак несогласия с политикой вакцинации от Covid-19. В нацистской Германии в годы Холокоста желтая звезда была опознавательным знаком евреев. Призыв Гобземса вызвал возмущение Еврейской общины Латвии.

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Заявление подписали депутаты Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), Юрис Юрашс (Новая Консервативная партия), Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян), Инесе Войка и Криста Баумане (обе — AP!).

Депутаты, представляющие ряд фракций Сейма, считают, что высказывания Гобземса оскобляют память шести миллионов евреев, ставших жертвами геноцида во время Второй Мировой войны и демонстрируют неуважительное отношение к жертвам Холокоста.

По словам Кристы Баумане, высказывания и действия Гобземса не только шокируют, но наносят удар по репутации Сейма: "В своем отчаянном желании выпендриться, выделиться хоть каким-то образом, он уже не может пасть ниже, но он все же берет и падает".

Как уже сообщалось, депутат Алдис Гобземс разметил в соцсетях свое фото, где он запечатлен с желтой шестиконечной звездой на одежде. Фото сопровождалось призывом ко всем, кто не хочет вакцинироваться от Covid-19, носить такой опознавательный знак "как символ свободы". Гобземс выставил фото в соцсетях уже после того, как российский актер Егор Бероев, выступая на вручении премии "ТЭФИ", сравнил тех, кто не желает прививаться от Covid-19 с евреями времен Холокоста и прикрепил к одежде желтую звезду.

Совет еврейских общин Латвии заявил, что считает действия депутата Гобземса и его сторонников абсолютно аморальными и глубоко оскорбительными для жертв нацистского террора, их родственников и всех жителей Латвии, пытающихся сохранить память о трагедии Холокоста.