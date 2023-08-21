Желтое предупреждение: на восток Латвии обрушатся сильные ливни

По прогнозам синоптиков, в понедельник вечером восточные районы Латвии окажутся в зоне интенсивных осадков. О сильных ливнях выпустило предупреждение и Государственная пожарно-спасательная служба.

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В связи с обильными дождями объявлено желтое предупреждение. Предполагается, что количество выпавших осадков составит 10-19 мм.

Желтое предупреждение будет оставаться в силе до 6 утра 22 августа.