"Желтое" предупреждение: ночью повысится уровень воды в Огре. На реках — ледоход
Foto: LETA

В ночь с четверга на пятницу на участке Лиелпечи-Огре продолжит повышать уровень воды в реке Огре, информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг после обеда уровень воды в Огре возле Лиелпечи повысился на 0,9 метров. К повышению воды привел ледоход.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ночью уровень воды поднимется еще больше. С 23.00 объявлено "желтое" предупреждение, которое будет в силе до 15.00 пятницы.

Метеорологи предупреждают, что следует соблюдать осторожность при перемещении в районах, подверженных наводнениям. Находиться на льду очень опасно, уровень воды может быстро меняться, лед перешел в движение.

Уже сообщалось, что в четверг днем ​​в Лиелупе и Даугаве начался ледоход.

На этой неделе продолжаются оттепели, таяние снега и льда, подъем рек. За прошедшие сутки уровень воды в большинстве рек Латвии повышался с разной интенсивностью.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов