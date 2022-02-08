Желтое предупреждение от синоптиков: возле Царникавы возможно затопление поймы и низовья реки

Из-за оттепели ожидается повышение уровня воды в Гауе в районе Царникавы, возможно затопление поймы и низовья реки. Об этом предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В этой связи Центр объявил желтое предупреждение о повышении уровня воды в реке которое будет оставаться со вторника до вечера 10 декабря.

Синоптики предупреждают, что при перемещении в районах, подверженных подтоплению, необходимо соблюдать предельную осторожность. Необходимо помнить, что крайне опасно в это время находиться на льду, т. к. из-за изменения уровня воды может начаться ледоход.