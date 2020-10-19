Желтое предупреждение: порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду

В понедельник на территории Латвии ожидается ветреная погода, порывы западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежной зоне Видземе — 23 метров в секунду, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные метеорологической модели Global Forecast System.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение. В Риге оно в силе до 18 часов понедельника.

Местами, преимущественно в Видземе, ожидаются осадки в виде дождя, снега и града, местами осадки будут интенсивными.

Днем температура воздуха от +4 до +10 градусов.

В Риге возможны кратковременные осадки, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, температура воздуха днем — до +8 градусов.