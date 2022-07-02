Желтое предупреждение: синоптики предупреждают о сильной грозе
Foto: LETA

В ближайшие часы в центральных и восточных районах Латвии возможна гроза, синоптики распространили желтое предупреждение.

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Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, предупреждение в силе с 17.15 до 20 часов.

Прогнозируется гроза, местами ливень, возможен град.

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