Желтое предупреждение: синоптики предупреждают о сильной грозе

В ближайшие часы в центральных и восточных районах Латвии возможна гроза, синоптики распространили желтое предупреждение.
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Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, предупреждение в силе с 17.15 до 20 часов.
Прогнозируется гроза, местами ливень, возможен град.
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