Желтое предупреждение: в латвийских реках - высокий уровень воды
Foto: LETA

В Латвии объявлено желтое предупреждение в связи с высоким уровнем воды в реках в центральных и восточных регионах страны, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В Центре отмечают, что за последние сутки уровень воды в реках на западе Латвии понизился на 12-56 сантиметров. Самое быстрое падение уровня воды зафиксировано в Имуле около Пилскалне - на 59 сантиметров. Тогда как уровень воды в реке Ирбе около Вичаке поднялся на 11 сантиметров.

В реках центральной части Латвии уровень воды за последние сутки в основном снизился на 7-24 сантиметра, однако в реке Мисе около Лиелвейсе - поднялся на 11 сантиметров.

Уровень воды в реках на востоке Латвии продолжает повышаться, но с меньшей интенсивностью.

В реках бассейна Салацы уровень воды поднялся на 4-11 см, в Руе около Вилниши – снизился на 12 сантиметров, а в Гауе под Валмиерой – упал на 11 сантиметров.

Уровень воды на участке Даугавы Пиедруя-Зельки поднялся на 11-25 см. В большинстве рек бассейна Даугавы уровень воды снизился на 7-24 сантиметра, но поднялся в реках Айвиексте и Педедзе.

Снег и лед на латвийских реках продолжают таять, наблюдаются редкие ледоходы. Лед в основном тает на месте, без интенсивного ломания и движения. В реке Тирза возле Леясциемса наблюдаются частые ледоходы.

В Даугаве на участке Екабпилс-Плявиняс, в верховьях Гауи и в низовьях Огре сохранились льдины. В Даугаве у Зельке редко можно ходить по льду.

Ранее было объявлено, что уровень воды в реках на востоке Латвии продолжит повышаться и на следующей неделе.

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