Желтое предупреждение: в реках повышается уровень воды, на реке Огре начался ледоход

По информации Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в конце этой недели в реках Земгале и Курземе повысится уровень воды. В этой связи уже распространено желтое предупреждение.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В последнюю неделю февраля с притоком в Латвию теплых воздушных масс началось резкое таяние снега, также началось повышение уровня воды во всех реках.

Синптики предупреждают, что при повышении уровня воды возможно затопление низовьев поймы рек. В выходные дни уровень воды в ряде рек продолжит повышаться, однако в малых реках уровень воды начнет стабилизироваться и снижаться.

Уже сегодня, 26 февраля, начался ледоход на реке Огре, уровень воды в реке резко поднялся, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ледоход начался возле города Огре в 15:30. Уровень воды быстро поднялся примерно на полметра. Лед на реке сдвинулся, в результате чего и образовался ледовый затор. Во время ледохода возможно затопление низин в зоне поймы, предупреждают специалисты.

В Курземе повышение уровня воды ожидается в реках Барта и Вента. В реках бассейна Лиелупе, а также в Лиелупе усилится паводковый процесс, возможны ледяные заторы на реках.

Повышение уровня воды в реках Видземе и Латгалии будет продолжаться непродолжительное время, возможны небольшие ледоходы, однако с понижением температуры воздуха интенсивность паводкового процесса будет уменьшаться.