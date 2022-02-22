"Желтое" предупреждение: в Риге в водоемах повысится уровень воды

В Риге во вторник, 22 февраля, ожидается повышение воды в водоемах. "Желтое" предупреждение об этом распространил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Предупреждение действует с 16:00 до 23:00 вторника. Уровень воды поднимется на 115-130 сантиметров выше нормы, фиксируемой станциями наблюдения, расположенными в Риге на Даугаве в районе Андрейосты и на Кишэзерсе.

Одновременно Инспекция здравоохранения предупреждает о том, что жителям районов, где происходят подтопления, необходимо обратить внимание на качество питьевой воды, поскольку повышение уровня воды в реках может вызвать попадание загрязнённой наземной воды в места забора питьевой воды.