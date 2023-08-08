Желтое предупреждение: во вторник будет ветрено, в Курземе ожидается шторм

Под влиянием циклона во вторник в Латвии будет дуть сильный южный, юго-западный ветер. В этой связи Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на западном побережье Курземе желтое предупреждение.

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Ожидается, что в восточной части Латвии порывы ветра составят до 11-16 метров в секунду, в центральных районах и Курземе — до 14-19 метров в секунду, а на западном побережье Курземе ветер усилится до 20-24 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует шторму.

В течение дня постепенно будет уменьшаться облачность. Во всех районах Латвии пройдут дожди, в ряде районов Курземе — ливни. В течение дня воздух прогреется до +15..+19 градусов.