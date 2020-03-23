Жена полицейского: "У мужа и его коллег нет масок и дезинфекторов. Выдают пачку перчаток на четыре дня!"

Вчера в редакцию портала Delfi обратилась встревоженная супруга сотрудника Госполиции, который по долгу службы каждый день находится в контакте с большим количеством людей, при этом в разгар коронавируса мужа и его коллег никто не обеспечивает масками и дезинфекторами, а перчатки выдаются из расчета одной пачки на четыре дня на весь участок.

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"Муж спрашивал у начальства, как же ему работать в таких условиях, те только руками разводят, им негде достать индивидуальные средства защиты. Советуют почаще мыть руки и не жалеть мыла, — рассказала обеспокоенная женщина. — Напрямую обращаться в средства массовой информации муж не имеет права — он на службе. Но ведь у большинства полицейских есть жены и дети. Конкретно я вхожу в группу риска — мои шансы не пережить коронавирус в разы выше, чем у других. Кроме того, не защищая полицейских, высшие должностные лица подвергают риску заражения и многочисленных людей, с которыми стражи порядка должны вступать в контакт… Умоляю, обратить внимание руководства страны на сложившуюся тревожную для безопасности Латвии ситуацию! А пока готова купить маски мужу даже по повышенно цене — здоровье дороже…"

Портал Delfi направил запросы в Центр профилактики и контроля заболеваний и Госполиции. Уже сегодня в участке появился дезинфектор.

Старший специалист пресс-службы Госполиции Элина Приедите прокомментировала порталу Delfi сложившуюся ситуацию: "В соответствии с рекомендациями Службы неотложной медицинской помощи и Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сотрудники Госполиции проинструктированы об использовании индивидуальных средств защиты. Сегодня во всем мире доступность средств индивидуальной защиты ограничена, но полиция делает все возможное, чтобы обеспечить сотрудников перчатками, средствами дезинфекции и защитными масками, особенно в ситуациях, когда они действительно необходимы.

В первую очередь этими защитными средствами обеспечивают тех сотрудников, которые осуществляют функции реагирования. По возможности средствами индивидуальной защиты снабжаются и те сотрудники Госполиции, которые трудятся в дежурных частях участков. По рекомендации SPKC, один из способов предотвращения распространения вируса — регулярное мытье рук с водой и мылом в течение 20 секунд, это рекомендуется делать всем сотрудникам Госполиции".

Как сообщила представитель Госполиции, Служба неотложной медицинской помощи обещает, что если медикам потребуется присутствие полицейских на месте происшествия, где есть инфицированная персона, то работники "неотложки" сами берутся обеспечить стражей порядка дополнительными защитными средствами.