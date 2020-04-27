Жена президента Левитса будет работать гинекологом в медицинском центре ARS

Первая леди Латвии Андра Апине-Левите присоединилась к команде гинекологов медицинского центра ARS. Консультации она будет давать на четырех языках — латышском, английском, немецком и французском, сообщает Skaties.lv.

Андра начнет работу 28 апреля. Как указано на сайте медицинского центра, доктор Апине-Левите — сертифицированный специалист по ультрасонографии, сертифицированный специалист по родам и сертифицированный детский и подростковый гинеколог.

До того, как ее муж Эгил Левитс стал президентом Латвии, она много лет работала в клиниках Германии и Люксембурга. Летом 2019 года она вслед за мужем переехала из Люксембурга в Латвию и до конца 2019 года работу не искала.