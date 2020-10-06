Женатые пары с детьми составляют всего 16% семей Латвии

Лишь в 43,2% семей Латвии есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Самый распространенный тип семьи — одинокий родитель с одним или несколькими детьми, второй по распространенности — пары без детей. Таковы данные Центрального статистического управления (ЦСУ) на 2020 год.

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По данным на начало 2020 года в Латвии была 508 700 семей, что на 79 000 или на 13% меньше, чем в 2011 году. Количество жителей за это время сократилось на 8%, то есть на 167 000 человек.

Семьей ЦСУ считает живущую вместе пару (женатую или нет) или одинокого родителя с детьми любого возраста. Учитывается только родство первой степени, и живущие вместе с внуками бабушки или дедушки не считаются семьей.

В начале 2020 года в 220 000 семей (43,2% от общего количества) был хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Самый распространенный тип семьи — это один родитель с несовершеннолетним ребенком, таких семей 23,6%. Второй по распространенности тип — бездетные пары (22,3%), третий — женатые пары с несовершеннолетними детьми (16,2%).

За 9 лет существенно увеличилось количество одиноких родителей, так как выросло и число разводов — Латвия лидирует в Европе по количеству разводов, в 2019 году на 1000 жителей приходилось 3,1 развода, и в половине случаев у пары были дети. Увеличилась и эмиграция — четверть всех эмигрантов составляют мужчины от 25 до 44 лет, причем треть из них женаты. Кроме того, около 40% детей рождается вне брака.

Больше всего семей с несовершеннолетними детьми в Рижском районе — 48,1%. Меньше всего — в Латгале (37,7%). В Рижском районе больше всего и женатых пар с детьми — 20,7%, а меньше всего их в Видземе — 13,3%. Рижский район — единственный регион Латвии, где женатая пара с детьми — самый распространенный тип семьи.

Количество нерасписанных пар с детьми колеблется от 4,65% в Видземе до 2,4% в Риге и Латгале.

Удельный вес одиноких отцов во всех регионах — 3-4%, одиноких матерей — от 22,7% в Риге до 17,8% в Латгале. В Риге, Видземе и Земгале самый распространенный тип семьи — одинокие женщины с несовершеннолетними детьми.

Если анализировать только семьи с несовершеннолетними детьми, то семь из десяти регионов, где больше всего одиноких родителей, находятся в приграничье. Наибольший удельный вес таких семей в Зилупе (65,5%), Валке (60,7%), Виеситском крае (60%) и Риге (59,2%). Меньше всего неполных семей с детьми в Икшкиле (39,1%), Руцаве (42,7%), Гаркланском крае и Царникавском крае (по 42,8%).

Хотя в Латгале низкий удельный вес семей с детьми, именно там живут самые многодетные семьи. Из 49 семей Латвии, состоящих из 11 человек и более, 16 живет в Латгале.