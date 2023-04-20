Жильцам аварийного дома на улице Валдемара разрешили вернуться в свои квартиры после ремонта здания

После проведения всех необходимых работ жители могут вернуться в свои квартиры в Риге, на улице Кришьяня Валдемара 119. Здание только что было сдано в эксплуатацию и безопасно для проживания. В соседнем доме под номером 117 окна квартир по вечерам еще какое-то время будут темными, поскольку соответствующие строительные проекты еще согласовываются. Об этом пишет LSM.lv.

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Жильцов обоих домов эвакуировали вечером 18 февраля, когда с фасада обвалилась отделка, в обоих зданиях были обнаружены трещины и, по мнению экспертов, дома не были безопасными. Затем последовали непростые разговоры с Рижской думой и еще более сложное выселение из квартир, когда жильцов пускали взять лишь самые необходимые вещи.

Спустя два месяца здание на улице Валдемара 119 наконец-то укрепили и жильцы могут вернуться в него.

"На данный момент опасность устранена, и в ближайшее время жители могут вернуться домой. В здании на улице Валдемара 119 укреплены оконные проемы, проведены работы по укреплению и здание безопасно для проживания в нем. В течение ближайшего года жильцы должны сами решить вопрос укрепления фундамента здания. Проект строительства уже представлен", — заявил представитель Рижской думы Каспарс Лицитис.

После событий на улице Валдемара было принято решение о судьбе другого здания. Жителям также пришлось покинуть дом на улице Вентспилс, 25, который долгое время находился в аварийном состоянии.