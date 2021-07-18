Жильцы дома в Вентспилсе получают счета от двух домоуправлений

Уже несколько месяцев квартировладельцы в девятиэтажном доме на ул. Инжениеру, 85, в Вентспилсе вынуждены платить двум управляющим компаниям. Такая ситуация возникла потому, что прежним управдомом они были недовольны и заключили договор с другим. Но в старом д/у считают, что жильцы действовали незаконно, и поэтому фирма продолжает выполнять свои обязательства, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Kurzemes TV.

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Компания Ventspils nami управляла домом 17 лет. У жильцов накопилось много претензий. Претензий к управляющим накопилось много — например, дымовые детекторы, установленные в подъездах, клиенты сочли слишком дорогими: каждый прибор обошелся в 43 евро. Трубы отопления не утеплены, канализация течет, вентиляционные шахты не чистятся. Кроме того, жильцы не понимают, куда и как тратятся собранные на хозяйство деньги.

"Мне не все равно, что у меня в подъезде течет водопровод. Два дня я без горячей воды, потом два дня — с мутной коричневой водой. Мне за это приходится платить", — жалуется жительница дома Виргиния Круминя.

Закон об управлении жилым домами гласит, что смена управляющей компании может состояться, если за это проголосовало больше половины квартировладельцев. Но так как во время пандемии не имелось возможности провести общее собрание как положено — ограничились опросом и перешли под управление компании Pārvaldnieks V.

В Ventspils nami считают, что опрос был незаконным. Теперь, поскольку расторгнуть договор с Ventspils nami не удалось, жильцы вынуждены платить обеим фирмам. Жильцы написали несколько заявлений в полицию, и та сейчас оценивает, есть ли состав преступления в действиях домоуправления.