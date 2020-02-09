Жильцы многоэтажки в Риге утром эвакуировались из-за пожара

Утром в воскресенье, 9 февраля, в Риге в шестиэтажном доме возник пожар в помещении для мусорных контейнеров. Из дома эвакуировались десять человек, двоих спасли прибывшие на место происшествия пожарные.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола, сообщение о пожаре было получено в 06:50. Площадь пожара в помещении для мусорных контейнеров составила 10 кв. м. В доме возникло сильное задымление.

К тому моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, из дома уже эвакуировались 10 жильцов, еще двоих спасли работники ГПСС.