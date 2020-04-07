Жильцы рижских центров социального ухода получили новые мобильные телефоны

Чтобы во время карантина у всех жителей центров социального ухода рижского самоуправления "Гайльэзерс", "Межциемс" и Stella Maris была возможность связываться со своими близкими, Департамент благосостояния и Центр информационных технологий Рижской думы предоставили 26 мобильных телефонов, соответствующих потребностям сениоров — простые в использовании, с большими кнопками.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Департамент благосостояния на прошлой неделе ознакомился с ситуацией, как происходит коммуникация между жителями центров социального ухода и их близкими во время карантина. Чтобы улучшить ее, в понедельник, 6 апреля, пациенты получили новые мобильные телефоны.

Клиенты центра "Гайльэзерс" получили 10 новых телефонов, "Межциемс" — 8, Stella Maris — 4 и пациенты отделения длительного социального ухода Рижской 1-й больницы — 4 телефона.

Руководитель отдела социальной работы "Гайльэзерс" Иева Дортане отмечает, что для жителей возможность связываться со своими близкими ежедневно очень важна, и особенно во время чрезвычайной ситуации. В центре социального ухода карантин был введен уже в начале марта, поэтому существенно ограничен прием посетителей. Людям в возрасте очень нелегко привыкнуть к новой ситуации, и они скучают по своим близким. Удобные мобильные телефоны, при помощи которых они могут чаще звонить своим любимым людям, являются серьезной поддержкой клиентов в это напряженное время.

Как сообщалось, в центрах социального ухода Рижского самоуправления с учетом мер предосторожности, введенных в стране, на время прекращен прием посетителей, чтобы обезопасить именно пожилых людей, которые наиболее подвержены риску заболеть Covid-19, однако близкие по-прежнему могут им звонить по телефону, а также передавать посылки.

Получить дополнительную информацию о социальной поддержке в столице можно по бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния 80005055.