Жильцы рижской многоэтажки остались без воды: сантехник отказался зайти в квартиру больного Covid-19

В квартирах жильцов некоего многоэтажного дома в Риге в течение нескольких дней не было ни горячей, ни холодной воды. Причина — сантехник отказался проводить ремонтные работы в квартире, где есть больной Covid-19. Об этом сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Старшая по этому многоквартирному дому рассказала в программе 4. studija Латвийского ТВ, что в одной из квартир случилась авария и была перекрыта вода. Хозяин квартиры искал решения, но поскольку он болен Covid-19, то сантехник отказался заниматься ремонтом. В итоге все жильцы квартир одной лестничной площадки десятиэтажного дома три дня не имели доступа к воде на кухнях, что вызвало большие неудобства.

По словам старшей по дому, Рижская дума сообщила, что нет специальной бригады, которая в таких случаях могла бы зайти в квартиру, где есть зараженный коронавирусом.

"Это хорошо, что он мужчина. Он сломал стену, сам констатировал проблему и через три дня была подключена холодная вода. Тогда, когда он выздоровеет через семь дней, тогда пойдет, отремонтирует и подключит воду", — рассказала о заболевшем соседе старшая по дому.

По мнению члена правления Латвийской ассоциации домоуправляющих Эрвина Страуме, никто не может заставить человека против его воли зайти туда, где находится человек, инфицированный Covid-19. Но все же Страупе считает, что управляющим нужно быть "достаточно изобретательными, чтобы найти какого-то работника, который это сделает".

"Важно, чтобы человек с Covid-19 был изолирован от остальных и были приняты дополнительные меры безопасности. Я говорил с коллегами, и они в таких ситуациях заходят как медперсонал в этих скафандрах, перед этим все дезинфицируют, делают быстро, уходят, и только потом хозяин квартиры выходит из комнаты. Большая проблема возникает, если это единственный жилец в этом домохозяйстве. Тогда он должен открыть дверь и впустить внутрь, и это на самом деле фактически сложно сделать", — рассказал Страупе Латвийского телевидению.

Старшая по злополучному дому считает, что еще два года назад, когда началась пандемия, было нужно создать специальную бригаду в соответствующих костюмах, чтобы проводить ремонты в таких случаях.