Жильцы требуют изменить выезд на проспект Виестура — он слишком опасный

В Риге заканчивается строительство Скултского виадука над железной дорогой в районе проспекта Виестура. Местным жителям сделали новую дорогу с выездом на проспект, однако они сразу забили тревогу. Выезд оказался смертельно опасным, сообщает Rus.LSM.lv.

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Строительство Скултского виадука в Риге подходит к концу. Уже сейчас на проспект Виестура выходит его часть с большой пыле- и звукозащитной стеной. Однако эта самая стена полностью перекрывает обзор для транспорта, который выезжает на проспект Виестура по новой дороге из дворов.

"Оказалось, что абсолютно не видно, как машины приближаются к этому месту. Выезд из внутренних дворов стал очень экстремальным. Люди, которые любят экстрим, могут приехать сюда и ощутить это на себе", — говорит рижанин Гунтарс Йиргенсонс.

Водителям не помогает даже зеркало, которое установили, чтобы улучшить обзор. Машины едут быстро и сплошным потоком. Особенно утром и вечером.

"Каждое утро едут мамочки с детьми, везут детей в садик и когда выезжают отсюда… Ну это просто невозможно. В 8 утра здесь интенсивное движение. Практически невозможно выехать. Машины, которые едут с той стороны — они тебя не видят. А это зеркало не помогает. Непонятно, что оно там показывает", — утверждает рижанка Иоланта.

Местные жители в качестве решения проблемы предлагают в этом месте расширить дорогу и сделать разгонную полосу. Тогда, в принципе, они будут видеть те машины, которые приближаются слева.

Также в качестве решения можно сделать прозрачной саму стену против пыли и шума. Однако со временем она может запачкаться, ее могут зарисовать граффити, и проблема опять вернется.

В Департаменте сообщения Рижской думы подчеркивают, что проектировочное решение было сделано сертифицированными специалистами и утверждено Дирекцией безопасности дорожного движения, однако проблему признают. И готовы ее решать.

"Руководитель проекта и экспертиза сказали, что так будет работать. В данный момент мы знаем, что проблема есть, и в данный момент мы работаем над ее решением. Одно из решений — это сделать короче эту систему против шума. Ее сократить", — говорит и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.

Делать разгонную полосу, как предлагают жители в Департаменте сообщения не хотят. Говорят, что придется переносить слишком много коммуникаций и придется рубить деревья. При этом отмечают, что проблема будет решена до сдачи объекта в эксплуатацию — то есть до конца этого года.