Жилищное пособие: какие домохозяйства его получат и что об этом нужно знать

В связи с подорожанием энергоресурсов правительство выделит дотации для самоуправлений — из них до 31 декабря 2022 года жителям будут выплачиваться жилищные пособия. Министерство благополучия рассказало о том, как будет происходить эта поддержка — а Delfi кратко отвечает на главные вопросы.

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Для чего подразумевается это жилищное пособие?



Чтобы домохозяйства с низким уровнем доходов получили равную поддержку во всех самоуправлениях Латвии. Жилищные пособия получат те, кто потенциально не сможет оплатить счета в отопительный сезон. Например, жители пенсионного возраста и жители с инвалидностью, у которых доходы небольшие, но все-таки немного превышают порог доходов, указанный в Законе о социальных услугах и социальной помощи. Ранее планировалось, что жилищные пособия будут выплачиваться до 31 мая 2022 года, но Сейм продлил срок до декабря 2022 года.



Как рассчитывается размер пособия?



В учет берется разница между суммой гарантированного минимального дохода на домохозяйство (109 евро для первого лица и 76 евро для остальных членов домохозяйства) и общим доходом домохозяйства. Размер пособия также зависит от коэффициента, который государство определило для разных видов домохозяйств. Далее для расчета используется специальная формула.



Что за коэффициенты?



В декабре Сейм определил коэффициент для расчета жилищного пособия в разных домохозяйствах.

Например, коэффициент 2,5 — у живущих в одиночку людей пенсионного возраста или людей с инвалидностью. Доход таких домохозяйств — примерно 400 евро в месяц, и жилищное пособие позволит сократить расходы так, чтобы после оплаты счетов в распоряжении человека оставалось еще 272 евро в месяц.

А коэффициент 2,0 — у домохозяйств, в которых живут только люди пенсионного возраста или люди с инвалидностью. У таких домохозяйств месячный доход составляет примерно 600 евро, и благодаря жилищному пособию после оплаты счетов в распоряжении домохозяйства останется еще примерно 370 евро в месяц.

Раньше жилищное пособие могли получать только эти два вида домохозяйств, но позже Сейм постановил, что домохозяйства с коэффициентом 1,5 также могут претендовать на пособие.

Коэффициент 1,5 — у следующих видов домохозяйств:

Неполные семьи с 1-2 детьми;

Неполные семьи с 3 и больше детьми;

Полные семьи с 1-2 детьми;

Полные семьи с 3 и больше детьми;

Семьи без детей, в которых есть хотя бы один трудоспособный человек.



Поддержку смогут получать, например, полные или неполные семьи с детьми, и семьи, в которых есть один или несколько человек трудоспособного возраста, которые живут вместе с человеком пенсионного возраста или человеком с инвалидностью.

То есть теперь поддержку могут получать не только два вида домохозяйств на протяжении полугода, а все виды домохозяйств в течение всего года.

Кто может запросить жилищное пособие у самоуправления?



Домохозяйство, которое живет в собственном или съемном жилье в конкретном самоуправлении и задекларировало там свое место жительства. В случае, если жилье съемное, у вас должен быть договор об аренде недвижимости.



Как самоуправление решает, кому выплачивать пособие?



Обязательное условие получения жилищного пособия — оценка материального положения домохозяйства. Для этого составляется декларация о доступных в домохозяйстве средствах на жизнь. Также домохозяйство должно предоставить социальной службе самоуправления счета и другие доказательства, подтверждающие расходы на жилье.



Как получить пособие?



Один человек из домохозяйства должен обратиться в социальную службу управления и подать заявление, декларацию доходов и счета, которые подтверждают траты на содержание жилья.

Во время чрезвычайной ситуации подача документов проходит удаленно, социальная служба может присвоить жилищное пособие, основываясь на документах, поданных в службу ранее.



Какие расходы домохозяйства служба берет в учет, рассчитывая размер жилищного пособия?



* Расходы на использование жилья (арендная плата, расходы на обязательные работы по управлению жильем);

* Расходы на услуги, связанные с использованием жилья (теплоэнергия для отопления и горячей воды, электричество, вода, природный газ, канализация или услуги по ассенизации, вывоз мусора) — если они не включены в плату за аренду или в расходы на обязательные работы по управлению жильем;

* Расходы за услуги телекоммуникаций и интернета;

* Расходы на установку счетчиков воды и покупку или замену газовых баллонов;

* Налог на недвижимость;

* Расходы на покупку твердого топлива (например, дрова, брикеты, уголь, гранулы).

