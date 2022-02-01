Жить в Латвии и работать в России: граждане третьих стран смогут получить визу на год

Во вторник, 1 февраля, Кабинет министров одобрил поправку к закону "Об иммиграции", которая позволит гражданам третьих стран получать долгосрочную визу на один год, если человек хочет проживать в Латвии и при этом сохранять трудовые отношения с работодателем за пределами нашей страны или продолжать работать удаленно в качестве самозанятого лица.

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Как показывает опыт других государств с удаленной рабочей визой, это решение будет способствовать прибытию в Латвию высококвалифицированных иностранцев, содействовать коммерческой деятельности и развитию народного хозяйства. Данная инициатива также может помочь развитию туризма и повысить спрос на туристические услуги в Латвии.

"Согласно исследованиям, страны с более открытой иммиграционной политикой имеют более высокий ВВП в среднем, более низкий уровень безработицы, более низкие государственные расходы и более образованную рабочую силу. Страны, которые ввели дистанционные рабочие визы, указывают, что такое решение облегчает въезд высококвалифицированных иммигрантов. Латвия — безопасная страна в Европейском Союзе, с прекрасной природой и относительно дешевой стоимостью жизни. Отсюда легко отправиться в любую другую страну Европы. Я надеюсь, что этот современный регламент позволит нам привлечь высококвалифицированную рабочую силу", — отметила министр внутренних дел Мария Голубева.

Предусмотрено, что виза для удаленной работы будет не только способствовать реэмиграции из третьих стран граждан Латвии, работающих дистанционно, но и создаст благоприятные условия для того, чтобы их супруги могли законно продолжать выполнение рабочих обязанностей дистанционно из Латвии.

Для получения дистанционной рабочей визы иностранец должен будет подтвердить трудоустройство у работодателя, зарегистрированного за границей, которое длилось не менее полугода. Причем планируется оговорить, что зарплата иммигранта должна составлять не менее 2,5 средних зарплат (по состоянию на 2021 год — 2857,5 евро). Получателю визы не будет предоставлено право на трудоустройство в Латвийской Республике, и он не будет иметь права на социальную помощь.

Планируется, что после истечения срока действия визы можно будет оформить повторную визу в связи с выполнением удаленной работы еще на год.

После одобрения на заседании Кабмина законопроект еще предстоит рассмотреть и принять Сейму.

В настоящее время граждане третьих стран, работа которых позволяет им выполнять свои обязанности дистанционно, имеют ограниченные возможности для получения права на проживание в Латвии, но это не соответствует увеличению распространенности удаленной работы в глобальном масштабе.