Житель взорвавшегося дома в Агенскалнсе ищет своего кота
Foto: DELFI

Житель взорвавшегося дома на улице Мелнсила рассказал Русскому вещанию LTV7, что самого взрыва они с супругой не помнят, их квартира полностью разрушена. Но больше всего он переживает из-за кота, которого до сих пор не может найти.

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Как рассказал Дмитрий, супруги спали, открыли глаза и увидели, что справа от них нет стены дома, а потом практически лежит на них. Самого взрыва молодые люди не помнят, они до сих пор находятся в шоковом состоянии. Их квартира полностью разрушена, они с женой будет жить у родственников.

Но больше всего супруги переживают из-за кота, которого до сих пор не могут найти. Мужчина во время интервью LTV7 не смог сдержать слез.

Сообщение о розыске кота размещено в группе "Клуб кошатников Латвии" в социальной сети Facebook — здесь.

Житель взорвавшегося дома в Агенскалнсе ищет своего кота
Foto: Facebook
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