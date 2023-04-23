Жителей Болдераи беспокоит опасное для водителей и пешеходов Даугавгривское шоссе

Жителей рижского микрорайона Болдерая беспокоит неосвещенное и изрытое выбоинами Даугавгривское шоссе, а также улица Клейсту. Жители этого района считают, что ответственные службы о них забыли, сообщает LSM.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения 4. studija.

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Жительница Болдераи Жанна заявила, что Даугавгривское шоссе — опасное как для водителей, так и для пешеходов.

"Дорога в Болдераю на повороте с Волери на Болдераю, а также другая дорога, на повороте с Клейсту на Болдераю, просто изношены. То же самое относится и к улице Клейсту: велосипедная дорожка — это хорошо, но мы также хотим, чтобы дороги в Болдерае были приведены в порядок," — заявила женщина.

На дороге часто возникают пробки, потому что на остановке нет "кармана" для автобуса, а неподалеку, возле деревообрабатывающего комбината дорогу блокируют лесовозы.

Жительница Болдераи также отметила, что дороги не освещены: "Видно лишь полосу посередине дороги, а за ней мрак, за исключением света от встречных автомобилей. Прежде всего, нужны фонари, потому что когда выезжаешь из аэропорта Спилве, то едешь в никуда".

Руководитель Управления дорожной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Андрей Уртанс сообщил, что сначала надо привести в порядок улицу Клейсту - шоссе, соединяющее Болдераю и Иманту.

На улице Клейсту работы были начаты в прошлом году, и впереди еще много предстоит сделать: восстановить асфальт в районе улицы М.Пеника и от улицы Рацупитес до улицы Лиелая, а также завершить строительство пешеходной и велосипедной дорожек. По плану, ремонт улицы Клейсту должен быть закончен до конца года.

"Следующим этапом мы рассматриваем улицу Даугавгривас, но работы очень масштабные. Надо оценить, следует ли восстановить существующее покрытие или провести значительную реконструкцию улицы, предусмотрев пешеходную инфраструктуру, освещение и тому подобные детали. Думаю, что в ближайшие два года здесь должны начаться какие-то подвижки", — сказал представитель думы.