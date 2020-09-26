Жителей будут информировать о необходимости самоизолироваться при помощи смс
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Все жители, прибывающие или возвращающиеся в Латвию с понедельника, 28 сентября, будут получать смс о необходимости самоизолироваться, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Смс будут отправлять операторы мобильной связи при пересечении границы Латвии. Прибывающие смогут ознакомиться с правилами на сайте https://covid19.gov.lv на трех языках - латышском, русском и английском.

На данный момент самоизоляция положена по возвращении из всех стран, кроме Ватикана. Она длится 10 дней и в это время нельзя приглашать домой гостей, ходить в гости, ходить на работу, в общественные места, где много людей. Исключение составляет посещение магазина - туда можно ходить в маске. По прибытии в Латвию негативный тест на Covid-19 не освобождает от обязанности самоизолироваться.

Исключение составляют группы лиц, оговоренные в правила Кабинета министров - например, некоторые иностранные работники, профессиональные спортсмены, иностранные работники культуры, работники отрасли транспорта.

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Коронавирус Кабинет министров
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