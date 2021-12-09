Жителей Латвии беспокоит неравенство
Foto: Pixabay

Пандемия Covid-19 изменила взгляды людей на будущее. Наряду с оптимизмом в отношении развития технологий появилась обеспокоенность по поводу растущего социального неравенства и цифрового разрыва. Это один из ключевых результатов исследования EY Connected Citizens, проведенного в 16 странах мира, включая Латвию, Литву и Эстонию. Об этом пишет издание Diena.

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О важности проблемы "цифровой отчужденности" свидетельствует то, что шесть из десяти человек в странах Балтии заинтересованы в участии в национальной программе обучения для улучшения своих цифровых навыков. Таким образом, многие люди считают свои навыки недостаточными и осознают это как проблему. Согласно опросу, население Латвии считает, что использование технологий в будущем будет только увеличиваться из-за пандемии (64%), следующие - эстонцы (62%), а наиболее скептически настроены литовцы (37%).

Жители Латвии также чаще считают, что в будущем будет усиливаться неравенство доходов (60%), по сравнению с 41% литовцев и 51% эстонцев. Только 16% латвийцев согласны с тем, что технологии помогут построить более равноправное общество, а 33% убеждены, что они приведут к еще большему неравенству. Треть респондентов в нашей стране считает, что технологии дают еще больше власти тем, кто уже и так богат и могущественен.

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