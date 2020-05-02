Жителей Латвии предупреждают о полете неконтролируемого беспилотника

Агентство гражданской авиации предупреждает жителей о неконтролируемом беспилотнике, который может находиться в окрестностях Бауски и Адажи, сообщили порталу Delfi в агентстве.

Во время контролируемого полета по техническим причинам отключилась система управления беспилотным воздушным судном. На данный момент высота полета дрона может составлять свыше 200 метров.

Размер беспилотника — 3,5 м на 5,5 м, а вес — 26 килограммов. Скорость полета составляет около 70 км/ч. Топлива хватит примерно на 90 часов полета.

Жителей, которые увидят дрон, призывают незамедлительно звонить по номерам 29337238 или 65703988.

Представитель агентства Айвис Винцевс заверил LETA, что дрон не оснащен взрывчатыми средствами. Опасность заключается в неконтролируемом полете.

О происшествии извещены спасательная службы, Национальные вооруженные силы и министр сообщения.