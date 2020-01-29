Жителей Медемциемса возмутили планы Latvijas valsts ceļi перестроить перекресток Елгавского шоссе

Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) планирует перестроить перекресток Елгавского шоссе и дороги на Медемциемс. Это вызвало возмущение местных жителей, сообщает LETA.

Директор Управления организации сообщения LVC Марис Заляйскалнс во время пресс-конференции в среду сообщил, что предприятие заключило договор о перестройке перекрестка на Медемциемс. Работы начнутся в апреле-мае. По плану будет ликвидирован левый поворот из Медемциемса в Елгаву и из Риги в Медемциемс.

На реализацию проекта отведены 45 дней и работы будет проводить Общество строительства дорог Igate. Стоимость проекта составляет 161 689 евро без НДС.

Чтобы попасть из Медемциемса в Ригу надо будет повернуть направо в сторону Риги и через 800 метров на шоссе будет место для разворота. Тогда как чтобы попасть из Риги в Медемциемса, надо будет четыре километра проехать в сторону Елгавы до многоуровневой развязки и по ней проехать четыре километра назад.

Жители поселка, присутствовавшие на пресс-конференции, были возмущены, так как путь станет на восемь километров длинней. Они уверены, что LVC выбрали самый дешевый путь, который неудобен самим жителям. Новая развязка обойдется домохозяйствам от 50 до 100 евро дополнительных затрат в месяц. Жители считают, что лучше всего на этом перекресте построить светофор или построить круговой перекресток.

Заляйскалнс парировал, что в таких местах вне населенных пунктов не строят круговые перекрестки, а светофор там не нужен, потому что неподалеку находится двухуровневая развязка.

Жители сказали, что у Медемциемса надо поставить знак "Населенный пункт", на что Заляйскалнс ответил, что с Елгавского шоссе застройка не видна и знак ставить не будут. Жители на это парировали, что в Олайне живет меньше людей, но там есть и знак, и светофор. В итоге жители сообщили представителям LVC, что готовы собирать подписи против перестройки перекрестка.

В LVC сообщили, что предприятие обследовало перекресток и пришло к выводу, что ради безопасности там необходимо ликвидировать левые повороты. Этот перекресток является одним из наиболее проблемных мест в государственной сети дорог. С 2015 года там произошли 28 ДТП.