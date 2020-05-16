Жителей предупреждают: сегодня и завтра в окрестностях Вецаки проходят учения Земессардзе

Рижская дума предупреждает жителей, что субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в окрестностях Вецаки 13-й пехотный батальон 1-й Рижской бригады Земессардзе будет учения.

Во время учений земессарги будут перемещаться на автотранспорте и пешком по дорогам общего пользования и выполнять учебные задания по ориентированию.

Отмечается, что во время учений не планируется использовать оружие, амуницию и рыть окопы. Земессарги будут перемещаться небольшими группами, соблюдая ограничения, введенные из-за Covid-19.

Учения проводятся, чтобы наладить гражданско-военное сотрудничество и выполнять поручения Национальных вооруженных сил. Учения пройдут также на территориях самоуправлений Царникавы, Гаркалне и Адажи.