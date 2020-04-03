Жителей призывают перед визитом созвониться с врачом или медицинским учреждением

Национальная служба здравоохранения призывает пациентов, прежде чем отправиться к врачу, связаться с ним или с медицинским учреждением по телефону и договориться об условиях визита. Семейные врачи и врачи-специалисты во время чрезвычайной ситуации не принимают без записи, предупредили в службе.

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Пациенты перед визитом должны позвонить или написать электронное письмо медицинскому учреждению. В нем надо указать необходимую услугу, есть ли на него направление и сообщить о своих жалобах. Медучреждение оценит состояние пациента и решит, нужно ли оказывать ему услугу очно, либо можно обеспечить удаленную консультацию или перенести визит на более позднее время.

Если медучреждение назначило очный визит, то следует прийти ровно к началу визита, чтобы избежать контакта с другими пациентами в помещении для ожидания.

Как уже сообщалось, 25 марта Министерство здравоохранения ограничило объем доступной медицинской помощи на время чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса. Жители по-прежнему могут получить помощь в случае острых заболеваний и внезапных болей. Амбулаторная помощь доступна онкобольным, беременным, пациентам “зелёного коридора”, пациентам с ВИЧ или СПИДом, а также больным туберкулезом.