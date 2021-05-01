Жителей призывают приходить на прививку от Covid-19 в назначенное время и не создавать очереди
Foto: LETA

Бюро вакцинации призывают жителей приходить в центры вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очереди, свидетельствует запись в Twitter.

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В субботу утром, 1 мая у центра вакцинации на Кипсале были очереди, так как люди приходят за полчаса до назначенного времени и даже раньше, пишет LETA. "Просьба приходить в то время, когда назначена запись, чтобы работники могли оперативно всех обслужить", - призывают организаторы.

На майских выходных вакцинация проходит только по предварительной записи. Жителей призывают приходить не раньше, чем за 10-15 минут до назначенного времени. "Никто никуда не опоздает, так как информация о записанном человеке содержится в календаре вакцинации и все, кто записан будут поочередно привиты в запланированное время", - пояснили в Бюро вакцинации.

Как сообщалась, на майские праздники вновь откроются центры массовой вакцинации. В этот раз в 11 городах. Министерство здравоохранения призывает людей из приоритетных групп вакцинироваться 1 и 2 мая, а 3 мая запись на вакцинацию откроется для всего населения Латвии. Более подробно ЗДЕСЬ.

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