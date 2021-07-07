Жителей призывают следить за сроком годности своих Covid-19 сертификатов

У некоторых Covid-19 сертификатов есть срок годности, предупреждает Национальная служба здравоохранения (НСЗ). Кроме того, ведомство в отдельных случаях может отозвать сертификат.

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Сертификат вакцинации - работает на 16 день

В случае вакцин производства Pfizer и Moderna сертификат вступает в силу на 16 день после завершения полного курса вакцинации. Сертификат получателей вакцины Janssen начинает работать на 16 день после первой и единственной прививки.

Получатели вакцины производства AstraZeneca внутри Латвии считаются иммунными к коронавирусу с 22 по 90 день после первой прививки и сразу после получения второй прививки. Для международных поездок сертификат получателя AstraZeneca начинает работать на 16 день после получения второй прививки.

Сертификат о перенесенной болезни - срок годности 180 дней

Такой сертификат можно получить не раньше, чем на 11 день после получения положительного анализа на Covid-19. До сих пор сертификат о болезни можно было изготовить раньше, но он вступал в силу только на 11 день.

НСЗ призывает жителей, изготовивших сертификат о болезни заранее, повторно зайти на сайт covid19sertifikats.lv и заново получить сертификат.

Его срок годности составляет 180 дней с получения положительного анализа на Covid-19.

Сертификат о негативном результате анализа - от 6 до 72 часов

Сертификат о негативном результате анализа на Covid-19 начинает работать с момента сдачи анализа.

Быстрый тест на антигены - срок годности от 6 до 24 часов.

ПЦР-тест - срок годности от 48 до 72 часов.

Аннулирование сертификатов

НСЗ может в некоторых случаях аннулировать сертификаты. Например, если у получателя двойное имя или фамилия, то его сертификат был улучшен согласно единому стандарту ЕС, поэтому документ, возможно, придется создавать повторно. Либо если в записи об анализе или вакцинации медучреждение допустило ошибку. Тогда житель должен вновь зайти на сайт по созданию сертификатов и получить новый, исправленный документ.

На данный момент жители Латвии создали более 713 тысяч сертификатов Covid-19, сообщает служба. 599 тысяч были сертификатами о вакцинации, 81 тысяча - сертификат о негативном результате анализа и 32 тысячи о факте болезни.