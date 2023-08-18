Жителей Риги призывают сообщать о затопленных улицах

После сильных дождей в столице, рижан призывают сообщать о затопленных улицах, на которых затруднено движение транспортных средств, в Центр управления дорожным движением Рижской думы по бесплатному телефону 80003600.
Департамент сообщения Рижской думы напоминает, что при таком большом и одновременном количестве осадков канализация не может слить сразу весь объем воды. Вода сливается постепенно. Также следует учитывать, что дождевая вода стекает медленнее в местах, где сточная система еще не восстановлена.
Во время сильных дождей затапливаются те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не восстановлена система ливневой канализации. Новые системы дождевой канализации сооружаются на вновь строящихся улицах и транспортных сооружениях, а также на реконструируемых улицах. Ежедневно проводятся профилактические работы, проверяются как насосные станции, так и коллекторы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу во время дождей.
Как уже сообщалось, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил желтый уровень предупреждения о грозах в Риге на оранжевый уровень предупреждения. Гроза уже пересекла Пардаугаву и движется над центром дальше на восток.