Жителей Риги призывают сообщать о затопленных улицах
Foto: F64

После сильных дождей в столице, рижан призывают сообщать о затопленных улицах, на которых затруднено движение транспортных средств, в Центр управления дорожным движением Рижской думы по бесплатному телефону 80003600.

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Департамент сообщения Рижской думы напоминает, что при таком большом и одновременном количестве осадков канализация не может слить сразу весь объем воды. Вода сливается постепенно. Также следует учитывать, что дождевая вода стекает медленнее в местах, где сточная система еще не восстановлена.

Во время сильных дождей затапливаются те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не восстановлена ​​система ливневой канализации. Новые системы дождевой канализации сооружаются на вновь строящихся улицах и транспортных сооружениях, а также на реконструируемых улицах. Ежедневно проводятся профилактические работы, проверяются как насосные станции, так и коллекторы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу во время дождей.

Как уже сообщалось, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил желтый уровень предупреждения о грозах в Риге на оранжевый уровень предупреждения. Гроза уже пересекла Пардаугаву и движется над центром дальше на восток.

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