Жителей с хроническими заболеваниями начнут прививать от Covid-19 в конце марта

Жителей с хроническими заболеваниями прививать от Covid-19 могу начать в конце месяца - начиная с 22 марта, во вторник на заседание Кабинета министров и Света по кризисному управлению сообщила руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича.

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Сейчас в Латвии продолжают прививать медиков, клиентов и работников социальных центров, а также пенсионеров. Параллельно вне очереди прививку получают пациенты с тяжелыми медицинскими индикациями.

Педагогов могут начать прививать с 5 апреля. Механизм для централизованной вакцинации еще разрабатывается.

На данный момент получить прививку можно в 371 медицинском учреждении. Учитывая новые поставки вакцины, на следующей неделе темпы вакцинации могут увеличиться.

За минувшие сутки первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 1338 человек, а вторую - 226. Таким образом всего в понедельник было привито 1564 жителей, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.