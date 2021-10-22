Жителей старше 25 лет просят прививаться вакциной Spikevax от Moderna

"Так как многие жители Латвии прививаются запоздало, а эпидемия Covid-19 стремительно распространяется, важно дать возможность вакцине от Moderna обеспечить надежную защиту от вируса", — сообщает Инга Васильева, представительница проекта вакцинации при Национальной службе здравоохранения.

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С 22 октября всем поставщикам вакцинации рекомендуется использовать Spikevax (Moderna) в качестве первой дозы. Такое решение приняла Рабочая группа по вакцинации населения.

Начиная с этой недели на выездной вакцинации будут использовать прививки от Moderna и Johnson&Johnson. Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech будут использовать для прививки молодых людей 12 — 25 лет.

Также предлагают прививаться Janssen (с рекомендацией сделать бустерную прививку другой вакциной через восемь недель). Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech будут использовать для прививки молодых людей 12 — 25 лет.

Moderna также будут рекомендовать для бустерной дозы людям в возрасте 65 лет (через 6 месяцев после 2-й дозы вакцин AstraZeneca и Pfizer), а также тем, у кого прошло 8 недель после получения вакцины Janssen.

Сейчас в Латвии доступно 430 407 вакцин, портфель переформируют в соответствии со спросом. До конца года планируется доставка 1 423 542 вакцин.