Жители Агенскалнса просят не вырубать деревья ради строительства магазина Lidl
Foto: LETA

Общество окрестностей Агенскалнса просит не вырубать деревья на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю, который должны перестроить под нужды магазина Lidl. Об этом общество сообщила у себя в Facebook.

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Деревья собираются вырубить, чтобы расширить улицу Менлнсила. Департамент сообщения Рижской думы уполномочил Lidl Latvija перестроить перекресток, поскольку поблизовсти будет строиться магазин Lidl.

Планируется спилить восемь деревьев — четыре липы, один дуб, два клена и один каштан.

Жители Агенскалнса полагают, что перекресток можно улучшить и без вырубки деревьев.

"Обычная практика, когда улучшение инфраструктуры города делегируют частному предприятию — опасная тенденция, потому что предприятие в первую очередь думает об интересах своего бизнеса, а не общества", — подчеркивается в обращении. В качестве примеров приведен знаменитый "мост в никуда" в том же Агенскалнсе возле дамбы Ранькя — его строили под нужды торгового центра, который так и не появился.

Lidl Latvija планирует построить магазин по адресу ул. Калнциема, 38. Сейчас готовится новый проект, который предусматривает автостоянку на меньшее количество мест и большую площадь для зеленых насаждений. Представитель компании Ингар Рудзитис подчеркивает, что судьба деревьев на улице Мелнсила еще не решена.

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Рижское стройуправа должна организовать общественное обсуждение этого вопроса до 15 апреля.

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