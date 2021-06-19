Жители активно используют оплачиваемую государством психологическую помощь

Вот уже месяц жители Латвии могут получить психологическую помощь за счет государства. По наблюдениям семейных врачей, эта возможность пользуется спросом. В свою очередь, для подростков создано место, где они могут бесплатно проверить свое психическое здоровье, сообщает LSM.

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Начиная с 10 мая пациент с направлением от семейного врача может воспользоваться оплачиваемой государством психологической помощью. Услуга доступна пациентам с депрессией, а также другими диагнозами, при которых нужна помощь в решении нарушений, связанных со стрессом.

На данный момент не известно, как много людей воспользовались услугой, но семейные врачи заметили спрос среди пациентов.

"Мы видим, что пациенты информированы, приходят и просят направления. Если они ходили за деньги, то сейчас используют возможность ходить за государственные деньги", — рассказала глава Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Сейчас услугу оказывает один психотерапевт, 17 психологов с навыками в психотерапии и 45 психологов. В Национальной службе здравоохранения отметили, что пациент может получить до 10 консультаций и эта услуга во многом направлена на людей с легкими нарушениями. Если же 10 консультаций не хватило, то семейный врач может направить пациента к психиатру или назначить ему какую-то другую терапию.

В свою очередь, в коворкинге "Тейкумс" в Новой Тейке молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет могут каждый четверг и пятницу прийти и бесплатно проверить свое психическое здоровье. Руководитель Центра подростковой и молодежной психотерапии Нилс Саксс Константиновс рассказал, что пункт открыт с 14:00 до 19:00 и за это время к ним заходят 10-12 человек.

"Одни приходят сами, другие с друзьями. Конечно, это новая концепция, так как мы обычно связываем психическое здоровье с очень конфиденциальными местами, отдельными кабинетами специалистов, что, конечно, многим важно. Но тут все наоборот — сюда можно прийти без стеснения. Мы видим, что многим молодым людям это вполне подходит", — рассказал психотерапевт.

Пункт проверки психического здоровья будет открыт до середины августа.