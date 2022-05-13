Жители чаще получают травмы на электросамокатах, большая часть травм – тяжелые
Foto: Bolt/Publicitātes foto

Люди все чаще получают травмы на электросамокатах, и чаще всего это тяжелые травмы, рассказали агентству LETA в Травматологической и ортопедической больнице (TOS).

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Врачи TOS признают, что в мае выросло количество травм, связанных с электросамокатами — как среди пользователей самокатов, так и среди пешеходов. По сравнению с маем прошлого года, в этом году травм стало на 30% больше.

Каждый день в TOS попадают от трех до четырех пациентов, которые получили травмы от езды на самокате или от столкновения с самокатом на тротуаре. Больше половины таких травм — тяжелые, которые требуют одной или нескольких операций и требуют длительного лечения.

Чаще всего люди получают травмы на арендованных электросамокатах, без опыта и нередко — в состоянии алкогольного опьянения, объясняет главный врач больницы Угис Зариньш.

Также до сих пор не упорядочен вопрос о правилах дорожного движения и безопасности по отношению к электроскутерам. Чаще всего жители на самокатах передвигаются по тротуарам на большой скорости, рискуя своей безопасностью и подвергая риску пешеходов.

Врачи TOS призывают жителей передвигаться на электроскутерах ответственно и внимательно, по дорогам, предназначенным для транспорта, использовать индивидуальные средства защиты и не становиться на самокат пьяными.

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